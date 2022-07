Aussi bien iOS 16 que macOS Ventura proposent le support de l’AVIF, un format d’image. Il est déjà en place au niveau de Safari Technology Preview avec la dernière version, comme l’indique l’équipe de WebKit (moteur de rendu de Safari). Il arrivera un peu plus tard pour ceux qui utilisent Safari 16.

L’AVIF est un format d’image optimisé pour fournir des fichiers compacts sans perdre de qualité significative (contrairement au format JPG). L’AVIF prend également en charge des fonctions modernes telles que la transparence, le HDR, la large gamme de couleurs et les images animées. Le format peut donc techniquement remplacer les GIF, en plus de gérer les images statiques.

L’avantage est qu’il s’agit d’une norme ouverte et elle est actuellement prise en charge par les navigateurs Google Chrome et Mozilla Firefox. De nombreuses entreprises telles que Google, Amazon, Netflix et Microsoft ont soutenu le format et voilà qu’Apple va finalement faire de même avec l’arrivée sur iOS 16 et macOS Ventura.

Quelques sites utilisent déjà le format AVIF mais ils ne sont pas nombreux. Certains détectent le navigateur utilisé et partagent l’image selon le résultat. Si un internaute passe par Chrome ou Firefox par exemple, il est possible que le site affiche une image AVIF pour proposer une bonne qualité sans pour autant que le fichier soit lourd. À l’inverse, si un navigateur non supporté est détecté, alors le site porpose un autre format d’image (JPG, PNG,..).

iOS 16 et macOS Ventura sont actuellement disponibles en bêta auprès des développeurs et testeurs publics.