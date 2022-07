Apple avait promis de nouvelles « expériences utilisateur mains libres » avec les iPhone sous iOS 16 interagissant avec des accessoires contenant une puce U1 ou Ultra Wideband. Cette promesse est confirmée par le fabricant de puces Qorvo, qui dans un communiqué de presse a déclaré que les accessoires Ultra Wideband pourront fonctionner avec les apps iOS 16 des iPhone (avec puce U1).

Ces nouvelles interactions permettront par exemple de déclencher des actions en temps réel en fonction de la localisation de l’utilisateur (éteindre les lumières quand plus personne n’est dans la pièce, jouer de la musique quand on entre dans le salon, etc.), et ce même lorsque les apps ne sont pas actives/utilisées ! En d’autres termes, le combo iOS 16+ accessoire U1/Ultra Wideband autorisera la gestion de nouvelles tâches de fond.

En outre, Qorvo a annoncé que sa nouvelle génération de puce Ultra Wideband avait été certifiée MFi par Apple, ce qui signifie que les accessoires de fabricants tiers disposant de la puce de Qorvo vont bientôt pouvoir interagir avec les iPhone sous iOS 16.