Apple lance une nouvelle édition spéciale des écouteurs Beats Studio Buds, cette fois-ci en collaboration avec Nickmercs, un streamer sur Twitch. Il s’agit de la troisième collaboration pour Beats depuis la sortie des écouteurs en 2021.

Chaque écouteur porte les lettres MFAM (Mercs family), en hommage à sa fidèle communauté Twitch, et l’écusson spartiate dessiné sur le boîtier de charge, en référence à son nom de famille d’origine grecque. Beats précise que Nickmercs (Nicholas Kolcheff) a un long partenariat avec l’entreprise, ayant déjà collaboré à deux lancements de marque avec FaZe Clan et également dans « diverses activations sur Twitch pour promouvoir les Beats Fit Pro et Beats Studio Buds ».

« Les Beats Studio Buds sont les écouteurs que j’utilise tous les jours », a déclaré Nickmercs. « Je m’entraîne et voyage avec eux depuis un moment maintenant, et je suis super excité et fier de collaborer avec Beats pour produire les MFAM Beats Buds que ma communauté partout dans le monde peut porter avec fierté n’importe où ».

La disponibilité de l’édition spéciale des Beats Studio Buds se fera dès le 22 juillet. Ce sera chez Best Buy aux États-Unis pour le prix habituel (149,95 dollars). Il n’y a pas de précision pour la liste des commerçants dans les autres pays.