Si l’on en croit Bloomberg, Apple, Amazon, Meta et Google ont dépensé depuis le début de l’année 35,3 millions de dollars en lobbying (+15% par rapport aux 30,5 millions du premier semestre 2021), principalement pour ralentir les procédures anti-trust lancées dans plusieurs régions du monde ou faire voter/annuler des lois qui concernent leurs activités. Sur le seul second trimestre, ces dépenses en lobbying ont atteint 17,3 millions de dollars.

Malgré le nombre de procédures anti trust lancées contre ses services (App Store, Apple Pay, publicité, etc.), Apple reste pourtant le membre des GAFA qui dépense le moins en lobbying, et d’assez loin encore puisque la firme de Cupertino n’a déboursé « que » 4,4 millions de dollars sur les 6 premiers mois de l’année. La firme de Cupertino a ainsi dépensé 2,5 millions de dollars en lobbying au premier trimestre (un record), et 1,9 million au second trimestre. Ce montant représente 13% du lobbying globale des GAFA et surtout, c’est un montant globalement stable par rapport à l’an dernier. Par comparaison, Amazon a dépensé 4,9 millions de dollars en lobbying… uniquement sur le second trimestre !