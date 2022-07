HEROish joue la carte du MOBA à défilement horizontal, une originalité certaine qui se double ici d’une jolie DA de style cartoon et de chouettes animations. Le joueur peut incarner l’un des 6 héros « épiques », invoquer des unités et lancer des sorts – via un système de decks personnalisés autorisant de nombreux combos-, l’objectif étant de détruire les tours ennemies ainsi que la gemme d’âme de vos adversaires. Basique mais diablement efficace !

Ce premier titre du studio Sunblink est jouable en solo (trois campagnes disponibles) ou en mode MOBA, soit JcJ en 2 contre 2 (avec classement des meilleurs joueurs). Que les moins aguerris se rassurent cependant puisque la difficulté du jeu est modulable (uniquement en mode campagne bien sûr). Bref, une bonne pioche, et un jeu de plus que l’on peut télécharger dès à présent dans le service par abonnement Apple Arcade (4,99 euros/mois).