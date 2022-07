Si l’Apple Car devait ne jamais exister, on pourra certainement en conclure qu’Apple a déposé une masse impressionnante de brevets sur le sujet …pour pas grand chose (ce qui rend l’absence d’Apple Car d’autant plus improbable). Nikkei et Intellectual Property Landscape se sont en effet attelés à la lourde tâche de recenser la totalité des brevets concernant l’Apple Car, et parviennent au chiffre impressionnant de 248 brevets en rapport avec la VE depuis le début des années 2000. C’est beaucoup, mais cela reste infiniment moins que les milliers de brevets déposés (parfois sur l’année) par les principaux constructeurs automobiles.

Les brevets « Apple Car » se font beaucoup plus nombreux à partir de 2008, soit un an à peine après le lancement de l’iPhone. Difficile de prétendre aujourd’hui que l’Apple Car est un projet récent chez Apple… En 2016, on a droit aux premières rumeurs sur le « projet Titan », et fait notable, cette même année et l’année qui a suivi, plus de 100 brevets « Apple Car » ont été déposés, une phase d’accélération rapide des dépôts qui semble indiquer qu’Apple était très « chaud » sur le sujet à cette période.

La nature de ces brevets évolue aussi avec le temps : en 2016-2017, Apple réfléchit à un véhicule 100% autonome, mais quelques années plus tard, il s’agit plutôt d’innover technologiquement sur certains composants de la voiture électrique (portières, habitacle, utilisation de la AR sur le tableau de bord, etc.). Plus récemment encore, Apple planche principalement sur des brevets relatifs aux interactions entre l’Apple Car et les infrastructures routières. Si l’on en croit les dernières rumeurs, Apple pourrait dévoiler son premier prototype d’Apple Car à l’horizon 2025.