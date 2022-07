C’est un petit évènement dans le jeu mobile : Octopath Traveler: Champions of the Continent (CotC), un nouvel opus de la franchise Octopath Traveler, vient de débarquer dans l’App Store (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Ce nouveau JRPG de Square Enix se déroule quelques années avant les événements d’Octopath Traveler : « Orsterra est gouverné par des tyrans avides de « richesse, de pouvoir et de renommée ». Alors que les désirs des tyrans ont déchaîné une obscurité sans fond sur le monde… il y a ceux qui résistent à l’obscurité. Vous les rencontrerez en parcourant le monde comme « les Élus d’un anneau divin ». Qu’obtiendrez-vous et qu’éprouverez-vous au cours de ce voyage ? Un parcours qui donnera naissance aux champions du continent… ». Voilà donc pour le pitch.



La DA de ce prequel tout comme son gameplay ne bouleversera pas les habitudes des fans d’Octopath Traveler. On retrouve donc ces graphismes pixel art en simili 3D, ces décors magnifiques (toujours ces beaux effets lumineux qui atmosphérisent l’ensemble) et un gameplay allégé (même si sur le fond c’est pareil), avec des commandes simplifiées pour la sélection rapide des coups et les diverses interactions. Free-to-play oblige, Octopath Traveler: CotC joue à fond la carte de la collection avec 64 persos disponibles (et jusqu’à 8 membres d’équipe). On retrouvera aussi des missions temporaires, le tout sous la direction d’un arc narratif minimal (mais sans doute bien suffisant). A noter que Yasunori Nishiki, le compositeur derrière la sublime BO d’Octopath Traveler, est de retour dans ce nouvel opus de la franchise. Nos oreilles lui disent merci.