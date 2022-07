Pour une fois que les joueurs Mac peuvent profiter d’une belle nouveauté vidéoludique dès son lancement, on ne va pas bouder son plaisir : Blizzard a confirmé il y a quelques heures la date de sortie de la prochaine extension WoW baptisée Wrath of the Lich King Classic. L’extension sera disponible le 27 septembre à minuit (heure de Paris). Place au pitch : « Dans la sinistre citadelle de la Couronne de glace, le roi-liche Arthas Menethil complote pour conquérir le monde, un projet qui menace d’éradiquer toute vie en Azeroth. Les héros et héroïnes de l’Alliance et de la Horde doivent se dresser face à cet être maléfique qui ose prétendre qu’il est le seul roi légitime d’Azeroth… et cherche à faire disparaître les vivants de ce monde ».

L’extension démarrera dans l’une des deux zones du Norfendre, la toundra Boréenne ou le fjord Hurlant et les joueurs à partir du niveau 55 pourront bénéficier d’une nouvelle classe de héros (en l’occurrence une ancienne classe), les chevaliers de la mort. Il sera aussi possible d’assiéger Naxxramas dans des raids à 10 ou 25 joueurs. Enfin, un nouveau métier fait son apparition, le calligraphe. L’extension sera « gratuite » pour les abonnés au jeu, et forcément, les joueurs Mac, y compris sur les mac dotés d’une puce Apple Silicon (WoW a été optimisé pour ces puces), pourront y jouer day one.