Apple va ouvrir demain à un Apple Store à Brompton Road, l’une des rues de Londres, et le groupe a partagé un aperçu de la boutique avec quelques photos, ainsi qu’une description.

Une zone de retrait dans un Apple Store à Londres

Cet Apple Store à Brompton Road aura la particularité d’être la première boutique du fabricant au Royaume-Uni à avoir une zone dédiée aux retraits de commandes. Cela concerna les personnes qui passeront une commande sur l’Apple Store en ligne et viendront la récupérer dans l’enseigne, plutôt que se la faire livrer chez elles ou sur le lieu de travail. Cela peut être intéressant selon les stocks disponibles en boutiques et dans les entrepôts.

À noter que ce sera le premier Apple Store britannique à avoir une zone de retrait, mais d’autres dans différents pays en ont déjà. Rien qu’en 2021, ce fut notamment le cas aux États-Unis (New York, Los Angeles), en Allemagne (Berlin), en Corée du Sud (Séoul) et d’autres encore.

Parmi les autres aspects du design de l’Apple Store Brompton Road, il y a des fenêtres allant du sol au plafond le long de la façade, un plafond unique en bois courbé, un sol en terrazzo, un plafond en miroir au-dessus de l’espace Forum pour les sessions Today at Apple, une douzaine de ficus siciliens avec des sièges à la base de chaque jardinière, et plus encore. Apple affirme que le magasin est alimenté à 100% par des énergies renouvelables.

« Nous sommes ravis d’ouvrir l’Apple Store Brompton Road à Londres, une ville qui regorge d’énergie, d’histoire et de diversité culturelle », a déclaré Deirdre O’Brien, la vice-présidente chargée des Apple Store et des employés. « L’accent mis sur la créativité par le magasin offre aux membres de notre incroyable équipe l’espace idéal pour partager leur passion et leur expertise avec les Londoniens et les visiteurs du monde entier ».

La boutique ouvrira demain à 16 heures (heure locale).