Mark Zuckerberg n’a d’yeux que pour le métavers, mais cela n’empêche pas le patron de Meta d’être parfaitement conscient de la bataille qui se prépare avec Apple. Interrogé par l’un des employés de Meta sur cette concurrence prochaine, Zuckerberg a défendu le modèle du métavers « ouvert » contre le « jardin fermé » d’Apple : « Il s’agit d’un concours de philosophies et d’idées, où ils croient qu’en faisant tout eux-mêmes et en intégrant étroitement (le logiciel et le matériel, Ndlr), ils construiront une meilleure expérience utilisateur. Et nous pensons qu’il y a beaucoup de produits spécialisés à créer, et ce par différentes entreprises, et que cela permettra à un écosystème beaucoup plus vaste d’exister. »

On rappellera ici que l’intégration verticale d’Apple n’a pas empêché l’iPhone d’être un monumental succès. Il n’en reste pas moins que la confrontation à venir entre les deux modèles économiques radicalement opposés – casque peu cher, captation massive des données et métavers côté Meta, casque très cher, apps spécialisées et sécurité des données personnelles côté Apple – sera l’un des point forts du secteur de la tech dès l’an prochain…