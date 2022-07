Nos confrères du site Apple Insider ont eu l’idée brillante de réaliser un modèle 3D du premier casque XR (réalité mixte) d’Apple, en s’appuyant bien entendu sur les différentes fuites autour de ce projet. Mieux encore, ce modèle 3D (et en couleurs) peut être affiché en AR via ce lien, si tant est bien sûr que l’on utilise un iPhone assez récent. A vrai dire, le casque XR imaginé par Apple Insider rend nettement mieux en AR qu’en image 2D. L’aspect bombé de la face avant et les sangles épurées d’un bleu profond donnent finalement l’aspect d’un appareil assez premium.

Pour rappel, et si l’on en croit les nombreuses rumeurs/fuites, le casque XR d’Apple disposerait d’environ 14 capteurs/caméras, de la fonction d’eye-tracking (suivi des mouvements de la pupille), et de deux écrans micro OLED à la définition 4K (pour chaque œil). Le casque pèserait entre 300 et 400 grammes et son prix dépasserait allègrement les 1000 dollars.