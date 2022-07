La planète se réchauffe à toute vitesse, et dans ce contexte de plus en plus tendu, les évènements météorologiques hors normes se multiplient (journées de canicules à 40° et plus, pluies de mousson, tornades, etc). La quatrième bêta d’iOS 16 acte de ces évolutions climatiques brutales puisque l’app Météo pourra désormais afficher des « alertes critiques » en plus des « notifications urgentes ».

Ces notif d’alertes critiques mettront l’iPhone dans tous ses états : vibration, signal vocal et affichage sur l’écran de verrouillage, il sera impossible de les louper dès lors qu’on aura activé la fonction (l’alerte bypassera aussi les modes « Silence » ou « concentration »).

En américain, l' »alerte critique » devient l' »alerte de temps difficile »

On se demande d’ailleurs pourquoi cette fonction est optionnelle au vu des situations d’extrême urgence qu’elle est sensée couvrir. Pour les autres types de notifs/alertes de l’app Meteo, rien ne change en revanche.