Apple a fait une gaffe en envoyant à certains utilisateurs un e-mail au sujet d’iTunes Connect, un service qui a notamment un lien pour les musiciens et les développeurs d’applications. Le problème est que l’e-mail en question a été envoyé à des utilisateurs qui ne sont ni musiciens ni développeurs.

« Nous vous contactons car vos informations bancaires dans iTunes Connect ne sont pas valides et doivent être corrigées pour garantir le paiement des sommes qui vous sont dues », indique l’e-mail d’Apple. Le courriel indique ensuite une méthode à suivre pour mettre à jour les informations bancaires.

Le côté ironique ici est que l’e-mail pourrait passer pour du phishing puisque les personnes mal intentionnées qui cherchent à obtenir les coordonnées bancaires de différentes personnes se font passer pour les entreprises, faisant croire à une erreur de facturation et demandant de mettre à jour les données. Mais ici, il n’est pas question de phishing, il s’agit bien d’une erreur d’Apple.

Looks like I've become a musician overnight – and iTunes Connect knew it first. 😜

Going by the headers the email was sent by Apple's servers. But since App Store Connect shows no issues with my banking details and many others got the mail too, it looks like a technical error. pic.twitter.com/SGgWNzdtCY

— Felix Schwarz (@felix_schwarz) July 28, 2022