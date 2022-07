L’information est inquiétante : on vient d’apprendre en effet que pendant près de 12 heures environ, la société russe Rostelecom a tenté de rediriger les requêtes d’utilisateurs de services Apple vers des serveurs situés en Russie ! Rostelecom étant le plus gros fournisseur d’accès en Russie, ce dernier dispose largement des infrastructures suffisantes pour ce type de déroutage. MANRS, l’organisation qui a révélé ce lièvre, ne se prononce pas sur la nature de ces tentatives. On ne sait donc pas à l’heure actuelle si Rostelecom a agi de façon délibérée ou s’il s’agit d’une « simple » erreur de configuration.

Rostelecom aurait donc fait de fausses annonces d’itinéraire, piégeant ainsi les utilisateurs qui croyaient effectuer leurs requêtes vers un service Apple et qui en fait étaient déroutés vers les serveurs du fournisseur d’accès. Apple aurait largement réussi à contrer ces tentatives, au point que ses services n’ont jamais été en arrêt durant cette douzaine d’heures. MANRS confirme d’ailleurs n’avoir jamais eu « connaissance d’informations d’Apple indiquant que des services Apple ont été affectés, le cas échéant ».