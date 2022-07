Apple planche dur sur le successeur de l’iMac 5K 27 pouces. Si l’on en croit en effet nos confrères de Macrumors (qui ont obtenu l’info d’un certain Amethyst), Apple aurait créé pas moins de 3 prototypes de nouveaux iMac l’an dernier ! Le premier prototype produit en août 2021 serait équivalent à l’iMac Intel 5K 27 pouces mais avec un processeur M1 à l’intérieur, le second proto (toujours daté d’août) serait un équivalent de l’actuel iMac M1 24 pouces mais avec cette fois un écran 27 pouces, et enfin, le troisième prototype produit au mois de novembre 2021, de loin le plus ambitieux, reprendrait lui aussi le design de l’iMac M1 mais avec une dalle XDR de 27 pouces, un processeur M1 Max et pour parachever le tout un coloris noir sans doute du plus bel effet.

Pour rappel, le leaker Amethyst a aussi récemment fourni des détails sur la carte logique (CM) du futur Mac Pro, qui disposerait donc d’un CPU à 40 cœurs (32 cœurs performance et 8 cœurs efficients) et d’un GPU à 128 cœurs, sans oublier un slot PCIe x16.