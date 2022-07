Apple TV+ ne lésine pas sur la qualité de ses programmes : les séries (Ted Lasso, Foundation, Pachinko, Severance) ainsi que les films du service (CODA, Macbeth) ont récolté un grand nombre de critiques positives, de nominations et de prix, et il en va de même pour les documentaires, qui sont incontestablement l’autre gros point fort d’Apple TV+. 6 de ces documentaires viennent d’ailleurs d’être nommés pour la céramonie des News & Documentary Emmy Awards qui se déroulera les 28 et 29 septembre 2022.

Le fantastique The Line (personnellement le meilleur docu que j’ai vu ces dix dernières années) a été nommé dans les catégories reines Best Documentary et Outstanding Investigative Documentary. Ce docu exigeant revient sur l’affaire Eddie Gallagher, un ancien Navy SEAL accusé par ses propres compagnons d’arme d’avoir commis des crimes de guerre. Le très beau Sous la Surface est nommé dans les catégories Outstanding Sound: Documentary et Outstanding Science & Technology Documentary, 9/11: dans la cellule de crise du Président concoure dans la catégorie Outstanding Editing: Documentary et enfin, Watch the Sound with Mark Ronson se retrouve dans la catégorie Outstanding Sound: Documentary (deux docus Apple TV+ dans cette catégorie donc).