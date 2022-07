Apple TV+ rajoute quelques billes de plus dans son sac de contenus pour la jeunesse. Les plus assidus à l’école auront le droit de regarder le 12 août prochain Lucy’s School (trad: L’école de Lucy), un épisode spécial de la série Snoopy qu’Apple décrit comme une « lettre d’amour aux professeurs » rien que ça. Dans cet épisode, la petite troupe des Peanuts redoute de retourner à l’école, mais la malicieuse Lucy a l’idée de préparer tout ce petit monde en faisant l’école elle-même avec un peu d’avance. Forcément, la gamine va vite comprendre que le métier d’enseignant, « ce n’est pas aussi facile que ça en a l’air ».



Autre nouveauté avec la série Amber Brown. « Entre le divorce de ses parents et le déménagement de son meilleur ami, Amber Brown traverse une période difficile. Mais par le biais de ses dessins, de son journal vidéo et de sa nouvelle copine, Brandi, amber parvient à exprimer ses sentiments et à trouver sa place grâce à l’amour qu’on lui témoigne ». Les 10 épisodes d’amber Brown sont immédiatement disponibles dans Apple TV+.