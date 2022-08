Les services secrets des États-Unis pourraient bien désactiver iMessage sur les iPhone de leurs employés avec des affirmations selon lesquelles la perte de messages relatifs à l’invasion du Capitole le 6 janvier 2021 était due à la manière dont les messages chiffrés sont gérés.

L’élément qui dérange concerne les systèmes de sauvegarde automatique utilisés par les services secrets. Ils ne pouvaient pas accéder aux iMessages car ils sont stockés de manière chiffrée sur les iPhone.

Le 13 juillet, le Congrès a été informé par l’inspecteur général du département de la Sécurité intérieure des États-Unis que les services secrets ont perdu un certain nombre de messages relatifs aux événements du 6 janvier 2021. Dans une note du 29 juillet, les services secrets ont dit envisager de se débarrasser d’iMessage pour éviter que le problème ne se reproduise à l’avenir. « C’est en fait quelque chose que nous examinons de très près », a déclaré Anthony Guglielmi, porte-parole des services secrets, à Politico. « Le directeur James Murray a ordonné une étude comparative pour examiner plus en détail la faisabilité de la désactivation d’iMessage et si cela pouvait avoir des impacts opérationnels ».

Il n’est pas précisé quelle combien d’agents ont utilisé iMessage pour des communications professionnelles pertinentes concernant les événements au Capitole. Toutefois, il convient de noter qu’iMessage n’est pas le seul facteur en jeu. Les SMS classiques peuvent également avoir été perdus, en raison de défaillances techniques et organisationnelles.