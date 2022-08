Sunny Optical grossit et va jouer un rôle important dans l’iPhone 14, en devant le principal fournisseur pour les objectifs grand-angle selon les informations de Ming-Chi Kuo. L’analyste partage quelques données.

Sunny Optical va avoir une part entre 50% et 60% pour ce qui est des objectifs grand-angle des iPhone 14 Pro et Pro Max. La part sera entre 55% et 65% pour les iPhone 14 et 14 Max. Le fournisseur va ainsi devenir un acteur plus important que Largan et Genius, sur lesquels Apple s’appuyait essentiellement jusqu’à présent.

Il faut savoir que Sunny Optical est un fournisseur relativement nouveau pour Apple. Il a rejoint la chaine de production en 2021. L’avantage pour ce groupe chinois est qu’il a su rapidement grandir et donc produire davantage. Aussi, il propose des coûts inférieurs à ceux de ses concurrents, ce qui naturellement plaît à Apple.

[Analysis] 舜宇光學為iPhone 14廣角7P鏡頭最大供應商,比重顯著超越大立光、玉晶光與市場共識 / Sunny Optical is the largest supplier of wide 7P lenses for iPhone 14, and its supply ratio markedly exceeds Largan, Genius, and market consensus @mingchikuo https://t.co/YhdP3wF1aN — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 1, 2022

Si tout se passe bien, le fournisseur pourrait prendre un peu plus de place dans la chaîne de production d’Apple, au point de fournir les capteurs LiDAR pour les iPhone 15 de 2023. Ce serait du moins le fournisseur principal et non le fournisseur exclusif.