Apple a souvent tendance à réutiliser des éléments d’interface d’une gamme d’appareil à l’autre. Cela pourrait encore être le cas avec le casque Apple VR que les analystes et autres leakers de circonstance annoncent pour le début d’année prochaine. Un brevet déposé par Apple auprès de l’USPTO dévoile en effet une couronne semble à celle de l’Apple Watch qui servirait à contrôler certaines fonctions du casque, comme par exemple le contrôle de la luminosité ou du volume, voile le défilement (scroll) de certains menus.

Cette couronne de contrôle se rajoute à la grosse pile des brevets Apple qui semblent indiquer que le casque Apple VR ne se contrôlera pas avec des manettes dédiées (reconnaissance des mains probables, contrôle à la voix via Siri, autres contrôles via l’Apple Watch, et donc peut-être une couronne intégrée).

Le brevet d’Apple précise aussi que la couronne du casque VR/AR disposera d’un mécanisme de retour haptique, ce qui peut avoir du sens dans certains cas précis, par exemple pour indiquer « physiquement » à l’utilisateur la fin d’une liste qu’il vient de faire défiler.