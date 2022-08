OBS Studio, application populaire pour streamer du contenu sur YouTube, Twitch et d’autres plateformes, va prendre nativement en charge les Mac Apple Silicon avec les puces M1 et M2. Une bêta est actuellement disponible.

Les développeurs d’OBS Studio annoncent la disponibilité de la version 28.0 du logiciel avec une première bêta. Elle apporte quelques changements, dont le support du HDR (bien que le support soit limité sur macOS et Linux, là où il se veut complet sur Windows). Et il y a donc la prise en charge native des Mac Apple Silicon avec les puces M1 et M2.

Il était déjà possible d’utiliser l’application auparavant, mais il s’agissait en réalité de la version pour les Mac Intel à l’aide de Rosetta 2. Maintenant, la version est optimisée pour les nouveaux ordinateurs d’Apple, ce qui va permettre d’améliorer les performances générales et limiter la consommation d’énergie.

Il y a un point important à prendre en compte : les plugins tiers doivent être mis à jour pour fonctionner avec OBS Studio sur les Mac Apple Silicon. Si vous en utilisez plusieurs, assurez-vous qu’une mise à jour existe pour avoir le support. Sinon, vous devez rester avec la version Intel le temps que les développeurs mettent à jour les plugins.

La bêta est disponible dès à présent sur GitHub. À noter que la nouvelle version prend aussi en charge le support de l’API ScreenCaptureKit pour des performances de capture nettement améliorées. Elle apporte par ailleurs des améliorations significatives de l’encodeur Apple VT.