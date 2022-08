Pensé pour ne pas avoir à farfouiller dans les réglages, l’app Photo de l‘iPhone recèle tout de même quelques astuces qui permettent de facilement retoucher/améliorer ses clichés. En savoir plus sur ces fonctions faciles à exploiter mais souvent peu utilisées, c’est l’objectif de la nouvelle vidéo Today at Apple, « How to Shoot & Edit Dramatic Summer Light On iPhone », qui comme son titre l’indique donne quelques petits conseils pour retoucher les ambiances lumineuses de vos photos d’été. Et quoi de mieux que Mexico pour faire la démonstration de ces fonctions, la ville regorgeant de bâtiments colorés et architecturalement audacieux (en sus du soleil qui y tape bien fort).

A noter que cette idéo est animée par Jahmyra et David, deux Creative Pro de l’Apple Store Mexico (qu semblent vraiment toucher leur bille), ainsi que par le photographe Eddy Chen. Au moins est-on conseillé par des individus qui connaissent un tant soit peu leur sujet…