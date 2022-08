C’est l’été, le soleil est au rendez-vous et cela implique beaucoup de lumière. Apple partage aujourd’hui une nouvelle vidéo qui montre comme bien prendre des photos avec son iPhone lorsque la lumière est justement bien présente.

C’est par le biais d’une vidéo sur YouTube qu’Apple propose sa démonstration. Le fabricant invite à utiliser l’iPhone 13 pour avoir des résultats similaires. « Apprenez à photographier et à retoucher la lumière spectaculaire de l’été sur iPhone, avec des conseils sur l’utilisation du mode Portrait, du contrôle de la profondeur et du mode nuit du photographe Eddy Chen et des créatifs pros Jahmyra et David », indique Apple en description.

Voici comment est chapitrée la vidéo :