L’acteur et réalisateur Ben Stiller peut se targuer d’avoir réussi un coup de maître avec sa série Severance, dont il est aussi le producteur exécutif. Avec sa mise en scène léchée, son scénario intriguant (des employés d’une entreprise mystérieuse ont accepté de séparer leurs souvenirs privés et professionnels), son casting phénoménal et son climax intense durant les 3 derniers épisodes, la série Severance a fait chavirer les critiques.

L’incroyable série Severance a été renouvelée pour un seconde saison

Quant à savoir si le public a chaviré de la même façon, c’est une autre paire de manche sachant qu’Apple ne publie pas les scores d’audience, et ne communique même pas à ce sujet auprès du réalisateur ! Lors d’une interview accordée à Decider, Ben Stiller a en effet confirmé qu’il n’était pas au courant des chiffres d’audience réels de sa série : » C’est compliqué. Ils ne vous disent pas les chiffres. C’est vraiment bizarre. Vous avez ces graphiques et ces diagrammes […] qui ont des pics et des vallées. Mais vous ne savez pas quelle est la mesure de base; ça pourrait être basé sur 100 personnes ou 200 millions. Nous ne savons pas. Basiquement, ils vous disent : « Ouais, ça marche bien ». Vous essayez d’interpréter ce qu’ils disent. »

La culture du secret a décidément le bras long chez Apple…