Les utilisateurs avec une Apple TV ont maintenant le droit à la toute nouvelle interface d’Amazon Prime Video. Celle-ci a été annoncée le 18 juillet dernier et elle était déjà en cours de déploiement du côté d’Android. Voilà maintenant qu’elle débarque sur le boîtier multimédia d’Apple.

Visuellement parlant, la nouvelle interface d’Amazon Prime Video se rapproche de ce que propose Netflix. Elle facilite la recherche et le visionnage de contenus. Elle vise également à résoudre le problème que les membres de Prime Video rencontrent depuis des années : être en mesure de déterminer rapidement et facilement quels programmes sont inclus dans le cadre d’un service d’abonnement et lesquels sont disponibles à l’achat. Ceux inclus ont une coche bleue, les éléments payants ont une coche dorée.

Aussi, la navigation principale de Prime Video a été déplacée vers le côté gauche de l’écran et se présente désormais sous la forme d’une colonne verticale d’icônes. Ces cinq zones principales sont les suivantes : Recherche, Accueil, Boutique, TV en direct et Mon espace. La section Accueil comporte des sous-sections pour les films, les séries et les sports. Et la boutique comporte des sous-menus similaires pour les chaînes Prime (c’est-à-dire les abonnements), les locations/achats et les offres. D’autre part, l’écran d’accueil comporte désormais une liste du Top 10 qui permet de voir facilement ce qui est populaire.

Pensez donc à mettre à jour Amazon Prime Video depuis l’App Store sur votre Apple TV pour avoir la nouvelle interface.