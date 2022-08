Apple propose aujourd’hui une mise à jour de son application Shazam qui prend nativement en charge les Mac Apple Silicon, c’est-à-dire les modèles qui ont les puces M1 et M2. On retrouve également une nouvelle icône.

Jusqu’à présent, l’application de Shazam était une version destinée aux Mac avec des processeurs Intel. Il était possible de la faire tourner sur les Mac Apple Silicon grâce à Rosetta 2 d’Apple, mais il ne s’agissait pas d’une version native par définition. Ça l’est maintenant.

Le fait d’avoir une version optimisée pour les Mac M1 et M2 permet normalement de pleinement exploiter la puissance des puces et réduire la consommation d’énergie (et donc faire du bien à l’autonomie du Mac). Mais on ne peut pas dire que Shazam soit une application qui nécessite beaucoup de ressources. Le support des Mac Apple Silicon va au moins assurer une compatibilité sur le long terme, quand Apple abandonnera Rosetta 2.

La nouvelle icône

Shazam est disponible gratuitement au téléchargement sur le Mac App Store.

Pour rappel, Shazam est une application pouvant reconnaître une musique, donnant ainsi le nom du chanteur et le titre de la chanson. Apple a racheté ce service en décembre 2017 pour 400 millions de dollars. Le rachat a été finalisé en septembre 2018.