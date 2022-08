Multiversus, le « Smash Bros » de la Warner, rencontre un succès phénoménal depuis le lancement de la bêta ouverte, tant sur Steam que sur consoles PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series et Xbox One. Ce jeu de baston en arène multijoueurs oppose des personnages célèbres de la Warner – Superman, Scooby Doo, Batman, Harly Quinn ou bien encore Bugs Bunny -, chacun d’entre eux disposant de coups spéciaux susceptibles d’éjecter le concurrent hors de l’arène.

Multiversus is likely coming to Nintendo Switch, IOS, and Android in the future!

They're listed as platforms players can use to log into and play the game.

— InTheShade – Multiversus Leaks (@InTheShadeMV) August 10, 2022