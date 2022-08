L’opérateur britannique EE annonce aujourd’hui une offre d’abonnement mobile qui intègre en bundle… Apple One ! Le bouquet de services Apple dans l’offre d’abonnement d’un opérateur, c’est tout simplement une première mondiale. L’utilisateur qui souscrira à ce nouvel abonnement mobile bénéficiera de l’Apple One Individuel qui est normalement proposé à 14,99 dollars/mois (14,95 €/mois en France). Ce pack de services inclut Apple Music (pour une personne uniquement), Apple TV+, Apple Arcade + 50 Go de stockage sur iCloud. La base.

Pour EE, cet abo « Apple One » est peu une suite logique : l’opérateur britannique proposait déjà en effet des offres d’abonnements comprenant l’accès à Apple Music, Apple TV+ ou bien encore Apple Arcade. Gageons que l’arrivé prochaine des gammes d’iPhone 14 et 14 Pro aura motivé l’opérateur à faire un effort supplémentaire… L’offre d’abonnement Apple One sera disponible chez l’opérateur EE dès le 31 août prochain (et uniquement au Royaume-Uni bien sûr).