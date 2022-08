L’iPhone 14 arrivera t-il en avance par rapport au modèle de la génération précédente ? Si l’on en croit Ming Chi Kuo, la réponse est positive. L’analyste réputé estime en effet que le lancement « avancé » de l‘iPhone 14 et iPhone 14 Pro pourrait largement expliquer les projections optimistes d’Apple sur le Q3 2022. Cette modification du calendrier permettrait aussi à Apple de « minimiser l’impact des risques de récession sur la demande (d’iPhone, Ndlr) » Bref, un calcul principalement comptable, sachant que la demande d’iPhone pour le Q4 crèvera sans doute les plafonds… comme toujours.

The iPhone 14 announcement/shipping date may be earlier than iPhone 13/12, which could be one of the reasons why Apple offered a positive outlook for 3Q22 from the last earnings call. https://t.co/lyg4dFf4Lv

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 18, 2022