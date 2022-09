C’est peu dire qu’il y a de nombreuses raisons d’utiliser un VPN aujourd’hui : les retransmissions sportives étalées sur plusieurs services, HBO Max qui prend du retard en France, Paramount + qui traine des pieds, le catalogue Netflix toujours plus complet aux Etats-Unis, Disney+, Apple TV+, etc. Car faut-il le rappeler ici, un VPN permet de s’affranchir des limites géographiques, ce qui signifie qu’il devient possible de s’abonner à un service de SVoD (ou de tout autre service en ligne) situé dans un pays étranger ! Avec un VPN, finis donc les blocages de connexion parce que l’on n’est pas résident dans tel ou tel pays, c’est l’accès (enfin !) à un internet vraiment ouvert. Et quitte à utiliser un VPN, autant qu’il soit performant, sécurisé, et peu cher. VPN Ivacy coche toutes ces cases et un peu plus encore, qui plus est à un tarif canon puisque l’abonnement n’est seulement que de 0,90 euros/mois (soit 90% de réduction) !

Au delà de son abonnement à prix plancher, VPN Ivacy est un VPN fiable, qui repose sur une infrastructure réseau de 5700 serveurs répartis dans plus de 100 pays. Cette armada de serveurs permet d’obtenir une bande passante quasi illimitée, sachant qu’Ivacy VPN sélectionne automatiquement le nœud de serveur le plus rapide à proximité de chez vous. De quoi en profiter à fond lorsque l’on dispose de la fibre ou d’une antenne Starlink sur le toit… Pour rappel aussi, VPN Ivacy débloque la mise en mémoire tampon infinie sur Netflix, ce qui permet d’éviter les ralentissements lors du stream (un freeze d’écran en pleine bataille dans la série Vikings, ce n’est juste pas envisageable…). Et lorsqu’on est nombreux en famille, pas de soucis puisque VPN Ivacy assure la connexion simultanée sur 10 appareils en même temps ! Pour 0,90 euros/mois, c’est une aubaine…

Ok, pouvoir accéder aux meilleures catalogues d’Hulu, Netflix, Disney+, HBO Max, ou Amazon Prime Video c’est vraiment cool, mais qu’en est-il si un méchant malware vient se glisser dans la connexion ? En fait, le méchant malware n’arrivera pas jusqu’à vous : VPN Ivacy est équipé de son propre antivirus ainsi que d’une batterie impressionnante de fonctions et formats de cyber-sécurité : tout fichier envoyé (en P2P par exemple, géré par Ivacy) est analysé avant réception, sans oublier la prise en charge du chiffrement AES 256 bits, des protocoles Psec et IKEV. La discrétion est assurée grâce à l’absence de logs d’activité et le masquage de l’adresse IP, tandis que la fonction Kill Switch coupe immédiatement la connexion internet s’il y a lieu de le faire.

Bref, VPN Ivacy est un incontournable pour ceux qui recherchent un VPN complet et à prix imbattable. Pour les autres, il n’y a plus qu’à chercher de bonnes raisons de passer au VPN. VNP Ivacy est proposé en ce moment à 0,90 euros/mois (engagement sur 5 ans) et fonctionne sur toutes les plateformes (Mac, Windows, iOS, Android, Smart TV Android, Amazon Fire Tv Stick ou même Kodi).

[Sponso]