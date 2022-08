L’iPhone est arrivé à maturité technologique depuis un petit bout de temps maintenant, et à vrai dire, les nouveautés ne sont plus qu’incrémentales : un capteur un peu mieux par ici, de la RAM en plus par là, un processeur qui dépote (comme chaque année) et ce sera tout ! Les plus blasés de cette absence d’« Amazing ! » et de « ceci est une révolution ! » ont désormais un site où épancher leur soif de vraies nouveautés.

I made a site that lets you design the next iPhone, enjoy :)https://t.co/DZ3cYOLW2O pic.twitter.com/J91I2tMVdc — Neal Agarwal (@nealagarwal) August 23, 2022

Le très ironique Neal Agarwal a en effet lancé un site qui permet tout simplement de créer l’iPhone de ses rêves… ou plutôt ici de ses cauchemars puisque l’on peut concevoir un iPhone-drone, un iPhone-iMac, un iPhone à roulettes, avec des poignées, voire un iPhone littéralement recouvert d’objectifs photo ! On peut même rajouter un logo Android Cerise sur le Lightning il est bien sûr possible de partager ses meilleures créations sur les « rézosocios ».

Bien entendu, tout cela ne se prend guère au sérieux, mais après tout l’iPhone, comme le rire, est le propre de l’homme moderne, alors…