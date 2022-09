Une mise à jour de YouTube TV est disponible avec le support de l’audio 5.1 sur l’Apple TV. C’était une version attendue puisque les utilisateurs devaient jusqu’à présent se contenter du son stéréo (2.0).

Dans un tweet, YouTube TV annonce que le support de l’audio 5.1 est disponible avec les chaînes de télévision en direct, les contenus enregistrés et les programmes à la demande. Par contre, les retours des utilisateurs montrent que toutes les chaînes n’ont pas encore l’audio 5.1, alors que c’est disponible via d’autres fournisseurs. On peut imaginer que la situation s’améliorera au fil des semaines.

La vérification se fait en lançant un programme, en choisissant l’option pour en savoir plus et en affichant les statistiques pour le programme en cours de lecture. Aussi, il est important d’avoir le matériel compatible pour profiter du 5.1, Google propose une fiche d’assistance dédiée disponible à cette adresse.

5.1 Audio Update! 🔈🔉🔊 We now support 5.1 audio on Apple TV & Fire TV devices for compatible YouTube TV content (live, DVR, & video on-demand).

If you’re a game console user, we’re working on getting this available to you as soon as possible, and will share live updates here. pic.twitter.com/8Pmxrt1WqU

— YouTube TV (@YouTubeTV) September 6, 2022