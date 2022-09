Le site TradingPlatforms s’est amusé à évaluer la valeur globale des transactions effectuées avec différents moyens de paiement. Le classement final est surprenant puisque l’on apprend qu’Apple Pay est désormais le second moyen de paiement digital dans le monde avec plus de 6000 milliards de dollars de transactions sur un an ! C’est mieux que Mastercard (4800 milliards de dollars), mieux aussi qu’Alipay (pile poil 6000 milliards de dollars ), mais Visa reste loin devant avec 10 000 milliards de dollars de transactions à l’année.

En moins de 10 ans donc, Apple Pay est devenu l’un des géants des systèmes de paiement à distance et/ou en ligne. Les analystes estiment même que depuis l’an dernier, Apple Pay représente 92% des transactions mondiales effectuées à partir d’un portefeuille mobile ! On note en outre que G Play de Google est à la 6ème place du classement, loin derrière Apple avec 2500 milliards de dollars de transactions annuelles. Comme si la domination actuelle d’Apple Pay ne suffisait pas, les analystes de TradingPlatforms considèrent que la solution de paiement d’Apple = va continuer de croitre et de gagner des parts de marché dans les années à venir.