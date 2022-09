Les amateurs de course arcade seront ravis d’apprendre que la suite du meilleure représentant du genre sur mobile, le très fun Horizon Chase, est disponible dès maintenant sur Apple Arcade. Avec ses contrôles ultra intuitifs, sa DA rétro (mais pas trop), des décors encore plus variés (ici les grandes villes du monde entier comme San Francisco, Paris, etc.), une floppée de modes de jeux tous praticables en multijoueurs, et de larges possibilité de customisation/amélioration de ses véhicules, Horizon Chase 2 est la forme parfaitement aboutie du jeu de course arcade.



« Facile à pendre en main, difficile à maitriser » précise le descriptif du jeu : on ne saurait mieux décrire l’expérience de jeu d’Horizon Chase, un titre arcade ultra intuitif mais qui demande aussi de ne pas juste appuyer sur l’accélérateur et à lâcher du nitro. Un jeu de course arcade à l’ancienne en somme, reflet de cette époque lointaine où il fallait faire preuve de skills sur des titres dont on on saisissait le gameplay en quelques secondes (Ghost’n Goblins, Marble Madness, Out Run, rhaaaaaaa !). Incontournable.