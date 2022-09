Comme chaque année, Apple a un petit mot pour vanter la solidité de ses nouveaux iPhone. Pour cette cuvée 2022, l’iPhone 14 Pro serait même protégé par le verre « Ceramic Shield » le plus résistant au monde, rien que ça. Un droptest réalisé par la chaîne YouTube PhoneBuf vient largement faire douter de cette assertion. Opposé à un Galaxy S22 Ultra lors de ce test de chute, l’iPhone 14 Pro Max n’a pas résisté à la première chute de moins de 1m50 de hauteur, face arrière en avant (pour ainsi dire). Le résultat n’est clairement pas bon pour l’iPhone, avec un dos en verre déjà largement fissuré et un capteur photo détérioré (sans conséquence ceci dit sur la prise de photos). A côté, le Galaxy S22 est beaucoup plus présentable même si la coque est fendillée sur les côtés.



Second essai, sur la tranche cette fois, et les résultats sont une nouvelle fois très contrasté. Certes, la tranche en acier inoxydable de l’iPhone 14 Pro Max résiste parfaitement à la chute, mais la zone en verre aux alentours du choc a littéralement volé en éclat, au point que l’on peut distinguer la sous couche de couleur verte. La tranche du Galaxy S22 est nettement plus marquée, mais le dos reste encore globalement intact. Les deux essais suivants, sur une dalle en béton et à une hauteur plus grande, sont plutôt à l’avantage de l’iPhone 14 Pro Max, le capteur d’empreintes ne fonctionnant plus sur le Galaxy S22 Ultra. Il n’en reste pas moins qu’à une hauteur qui correspond à une chute plus « probable » (à hauteur de tête donc), c’est bien l’iPhone qui résiste le plus mal.

A noter que durant ce comparatif, un iPhone 14 Pro Max équipé d’une coque a subi les mêmes outrages, et que ce dernier s’en est sorti sans la moindre égratignure. De quoi motiver l’achat d’une coque de protection…