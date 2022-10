Samsung n’a pas perdu l’espoir de récupérer une partie de la production des processeurs Ax et Apple Silicon. Après tout, TSMC n’a pas toujours été l’unique fondeur des processeurs du californien. La nouvelle feuille de route présentée par Samsung dévoile des ambitions très élevées: Samsung construit en ce moment même sa seconde usine de composants aux Etats-Unis (comme TSMC en somme), usine qui serait dédiée à la production de processeurs en 3nm, et ce dès 2024.

Samsung accélèrerait ensuite le pas en passant au 2 nm en 2025, et au 1,7 nm dès 2027 ! L’objectif du numéro un mobile consisterait à revenir dans les petits papiers d’Apple au sujet de la production de processeurs destinés à l’iPhone. Il faudra pour cela que Samsung respecte scrupuleusement son calendrier. L’iPhone 15 devrait en effet être doté d’un processeur A17 gravé en 3 nm, et ce serait aussi le cas pour le M2 Pro. Sur le papier, cela ne permettrait pas au sud-coréen de se positionner favorablement face à TSMC. De fait, Samsung serait en mesure de rattraper la finesse de gravure de TSMC durant l’année 2025, et cette fois sans retard sur le calendrier.