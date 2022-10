Apple TV+ propose la bande-annonce pour la saison 3 de sa série Le secret de la plume (le titre anglais est Ghostwriter). Elle fera ses débuts le 21 octobre sur le service de streaming.

Lorsqu’un fantôme hante une librairie et libère des personnages de fiction dans le monde réel, un groupe d’amis s’efforce de résoudre un mystère autour de l’affaire inachevée du fantôme. Tout en s’attaquant à ce grand mystère, les jeunes héros s’embarquent dans six curieuses aventures avec des personnages inspirés de l’histoire du Magicien d’Oz de L. Frank Baum, de ¡Leo ! El Magnífico de l’auteur Pablo Cartaya, du livre The Mouse and the Motorcycle de Beverly Cleary, de la chanson She’s A Rainbow de Mick Jagger et de Keith Richard, du livre Charlotte’s Web d’E.B. White et du conte Bayou Magic de Jewell Parker Rhodes.

Le casting comprend Princess K. Mapp, Nour Assaf, Daire McLeod, Randall Park, Jay Baruchel, Jean Smart, Charlotte et Iain Armitage.

La saison 3 de Le secret de la plume débutera donc le 21 octobre prochain sur Apple TV+. Il n’y a pour le moment pas d’informations concernant le nombre d’épisodes au total. La saison 2 en comprenait 13, on peut donc imaginer que ce sera similaire cette fois-ci.