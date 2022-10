Voilà un gros bug dont Apple se serait bien passé. Plusieurs témoignages d’utilisateurs publiés sur les réseaux sociaux et les pages support d’Apple rapportent que les iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max sont susceptibles de rencontre des soucis liés à la carte SIM (physique ou eSIM). Dans les pires des cas, l’iPhone 14 peut même se retrouver bloqué, transformé en vulgaire « brique » d’électronique. Pour ce type de situation, Apple conseille… de ne rien faire et d’attendre que le mobile se remette à fonctionner de nouveau ! Si rien ne se produit, il n’y a alors plus qu’à contacter le support d’Apple.

Ce bug potentiellement très gênant serait d’origine logicielle, ce qui signifie qu’une simple mise à jour d’iOS 16 devrait le corriger. Notons tout de même que ce gros soucis ne semble concerner qu’un tout petit nombre d’acheteurs des nouveaux iPhone 14 (le zéro défaut est une utopie pour un appareil aussi complexe).