Le PDF est devenu l’un des types de documents « textuel » les plus partagés dans le monde, et l’on est désormais assez loin de l’époque où il n’était pas possible d’en modifier ne serait-ce qu’un caractère. Le temps de l’informatique a bien changé et l’on ne compte plus les éditeurs de PDF qui permettent de retoucher le contenu d’un PDF. Edité par Superace Software, UPDF est sans conteste l’un des éditeurs PDF les plus complets du moment, au point qu’il nous serait impossible ici d’en faire la liste exhaustive des fonctionnalités.

UPDF résume ses principaux points forts dans son sigle : Universal, Productive, Delightful, Fast. Universal (Universel) parce qu’il est bien sûr possible d’exporter les PDF sur tout type de plateformes ou de logiciels (mail par exemple), mais aussi parce qu’UPDF est disponible pour les appareils macOS, Windows, Android, iOS et iPadOS. lelogicile est aussi universel parce que l’utilisateur peut se connecter à UPDF avec un seul compte toutes les plateformes. Les utilisateurs n’ont plus besoin d’acheter séparément pour chaque plateforme.

Productive (Productif), parce qu’UPDF dispose de tout le nécessaire, et même plus, pour éditer un PDF : redimensionner, souligner, annoter, choisir la taille et le style de la police de caractère, insérer un lien web, ajouter une photo ou une légende, pivoter une image, signer des PDF depuis l’iPhone ou l’iPad, ajout d’autcollants ou de tampons, il ne manque rien, et sans même qu’il soit nécessaire de payer un abonnement pour ce déluge de fonctions (dont on n’est loin d’avoir fait le tour ici). Les plus soucieux de confidentialité seront sans doute ravis d’apprendre qu’il est même possible de sécuriser un PDF par identification faciale ou mot de passe !

Deligthful (Délicieux) parce que l’interface d’UPDF se veut la plus intuitive, la plus fluide possible : zoom avant/arrière précis, recherche simplifiée et performante, outils de navigation rapide, diaporama, tout a été pensé pour le confort de l’utilisateur. Un mode sombre très agréable est également disponible. Après tout, travailler sur un PDF n’est pas forcément la tâche la plus « fun » qui soit, alors autant que ce moment soit agréable et que l’utilisateur ne bloque pas bêtement dessus à cause d’une mauvaise interface.

Fast (Rapide), parce qu’UPDF est effectivement rapide, qu’il s’agisse de la phase d’exportation/conversion, de l’OCR, du zoom, et plus globalement de l’interface d’une fluidité de source et des dizaines de fonctions intégrées. La technologie OCR (reconnaissance optique de caractères) intégrée à UPDF facilite l’exportation de fichiers PDF vers PowerPoint, Excel, Word, en images, HTML ou encore en PDF/A, le tout sans perte.. L’OCR permet aussi d’extraire du texte en provenance d’autres PDF ou d’images dans plus de 40 langues différentes. Aussi bien la version macOS qu’iOS du logiciel peut numériser en PDF à partir de documents au format .doc, .ppt, .html, .jpg, etc.

BlackFridayWeek : 40 % de réduction sur UPDF, c’est maintenant

Sur Mac comme sur iPhone ou iPad, UPDF ne ralentira pas la productivité. UPDF peut être téléchargé gratuitement sur PC Windows, Mac (macOS), iPhone (iOS), iPad (iPadOS) et Android, avec une offre de licence perpétuelle « spécial Black Friday » qui ne dépasse pas 42 euros (- 40%).

La version complète d’UPDF permet de traiter un nombre illimité de documents sur n’importe quelle plate-forme prise en charge et aucune limite de taille de fichier. Vraiment intéressant en l’état.

Cerise sur le gateau, si vous achetez un licence perpétuelle, vous obtiendrez une licence pour le logiciel aJoysoft PDF Password Remover.

Profiter d’UPDF à 40 % de réduction

[Sponso]