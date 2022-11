Un problème notable existe au niveau d’iCloud pour Windows, avec plusieurs utilisateurs rapportant avoir des photos et vidéos dans leur bibliothèque de personnes qu’ils ne connaissent pas.

Plusieurs témoignages collectés par MacRumors font état d’utilisateurs d’iCloud pour Windows qui ont soudainement vu des photos et vidéos apparaitre dans leur bibliothèque. Ces contenus viennent d’autres utilisateurs avec qui ils n’ont aucun contact, accès ou autre. C’est bien évidemment un problème et cela représente surtout un souci pour ce qui est du respect de la vie privée.

Il y a également le cas de personnes ayant des vidéos corrompues une fois qu’elles sont synchronisées avec iCloud pour Windows, après avoir été tournées depuis un iPhone (notamment les iPhone 13 Pro et iPhone 14 Pro). Les vidéos deviennent noires avec des lignes de balayage. Les vidéos deviennent ainsi impossibles à regarder.

Voici ce que raconte l’un des utilisateurs :

iCloud pour Windows corrompt les vidéos enregistrées à partir d’un iPhone 14 Pro Max, ce qui donne des vidéos noires avec des lignes de balayage. En de rares occasions, il y a des photos dans des vidéos provenant de sources inconnues, peut-être des comptes iCloud d’autres personnes. On m’a montré des photos de familles d’autres personnes que je n’ai jamais vues de ma vie, des matchs de football et d’autres photos aléatoires. Évidemment, cela est extrêmement préoccupant et ne me donne pas vraiment le sentiment d’utiliser iCloud en toute sécurité.