Il existe de nombreuses raisons qui font que l’on peut vouloir modifier ses informations de géolocalisation sur les médias sociaux ou dans certaines applications. Par exemple lorsque l’on part en vacances et qu’on ne souhaite pas qu’un malandrin soit au courant de la période durant laquelle le domicile sera laissé vacant. Ou bien encore pour « tromper » certains jeux mobiles qui obligent l’utilisateur à arpenter la campagne (à l’instar de Pokémon Go), ce qui peut être pénalisant dans le cas de personnes à mobilité réduite ou lorsque la météo fait des siennes. Au-delà de ces quelques cas particuliers, l’utilisateur peut aussi souhaiter être le moins « traçable » possible dans un monde technologique qui scrute en permanence nos données personnelles jusqu’à générer parfois un réel sentiment d’oppression.

Il n’existe pas 36 solutions pour se prémunir de cette « surveillance géolocalisée. On peut ainsi jongler entre les paramètres de sécurité de son mobile – mais la méthode est loin d’apporter un niveau de confidentialité maximal (et pour Pokémon Go, ça ne marchera pas) -, on peut aussi de façon plus radicale encore se couper des médias sociaux et ne plus toucher aux applications qui s’appuient sur la géolocalisation, mais il est aussi possible de choisir une solution plus maline, qui consiste à modifier sa géolocalisation sans même avoir à bouger de son canapé. iMyFone AnyTo de l’éditeur iMyFone permet d’effectuer rapidement et efficacement ce genre de manipulation.

En plus de permettre de vouloir protéger votre vie privée ou contourner les limitations gouvernementales, le logiciele iMyfone AnyTo peut aussi être utilisé pour contourner les limitations liées à la disponibilité de certains services et applications dans une région donnée du globe. On pense notamment à Pokémon Go qui en fonction d’où vous vous situez, propose du contenu plus ou moins différent, mais aussi de donner un fausse position sur snapchat ou encore tromper vos amis en partageant une fausse localisation dans l’application localiser.

Les modifications de localisation fonctionnent avec un grand nombre d’apps (Pokémon, Facebook, WhatsApp, Instagram, Bumble, Tinder, Scout, Grindr, Vie360, etc.). De quoi brouiller les pistes… au sens propre du terme.

Comment changer la localisation de mon iPhone ?

Pour modifier votre localisation, il suffit de télécharger le logiciel (disponible sur macOS et Windows), connecter à l’ordinateur l’iPhone ou le smartphone Android, et l’on disposera alors de tout le nécessaire pour modifier sa position GPS voire son trajet sur le Mac/PC… mais aussi bien entendu sur le mobile. Avant toute manipulation, veuillez à effectuer une sauvegarde de votre iPhone au cas où quelque chose tournerait mal.

La procédure est simplifiée par une interface à la fois sobre et claire : une carte interactive permet de tracer un « faux » trajet ou de rentrer directement une nouvelle adresse/position GPS dans la zone de saisie. Il est même possible de marquer des points de stationnement ou d’étapes dans un trajet global. On peut aussi modifier sa vitesse de déplacement sur le « faux » trajet.

iMyFone Anyto peut être téléchargé à cette adresse. Un version d’essai est proposée pour pour pouvoir tester toutes les fonctionnalités . L’éditeur propose différents forfaits pour utiliser son logiciel : un plan mensuel à 14,99€, un plan trimestriel à 9,99€ / mois, un plan annuel à 4,99€/mois ou une licence à vie à 89,99€ en promo au lieu de 119,99€. Vous pourrez connecter jusqu’à 5 appareils iOS simultanément.

On notera enfin que l’éditeur propose aussi une garantie de remboursement de 30 jours à partir de la date d’activation de la licence.

