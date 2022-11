La franchise des jeux Reigns est l’une des plus populaires sur mobile. Mixant la stratégie à la mécanique box à choix multiples (comme dans les « livres dont vous êtes le héros ») Reigns rajoute à cette jolie formule une bonne dose d’humour et une DA aussi sobre qu’efficace. Après Reigns : Sa Majesté, Reigns GoT (Game of Thrones), Reigns : Beyond et même Reigns + sur Apple Arcade, voilà donc Reigns: Three Kingdoms, qui place son action dans la Chine médiévale, au moment de la dynastie des Han. Reigns Three Kingdoms avait été annoncé au mois de juin par l’éditeur Devolver et l’on sait donc depuis qu’il faudra être abonné Netflix pour pouvoir y jouer.



Le trailer du jeu annonce aussi la date de sortie, fixée donc au 1er décembre prochain. A l’instar des autres titres de la franchise, Reigns Three Kingdoms ne prendra qu’une poignée d’heures pour être terminé, à moins bien sûr que l’on se montre d’une efficacité quasi parfaite lors des différents choix proposés (auquel cas ce sera bien plus court encore).