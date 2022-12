La série Mythic Quest va s’étendre un peu plus, avec Apple TV+ annonçant une série spin-off qui a pour nom Mere Mortals. Elle va explorer les outsiders du monde du jeu vidéo.

Mere Mortals explorera la vie des employés, des joueurs et des fans qui sont touchés par le jeu. La nouvelle série spin-off, qui sera par définition une extension, s’inspire des épisodes de départ de Mythic Quest, dont l’épisode Sarian qui sort aujourd’hui, Everlight, A Dark Quiet Death de la première saison, Backstory ! de la deuxième saison de Mythic Quest et l’épisode autonome Mythic Quest : En confinement.

Ashly Burch, John Howell Harris and Katie McElhenney, with Megan Ganz, Rob McElhenney, David Hornsby et Charlie Day feront office de producteurs exécutifs pour la nouvelle série. Le scénario sera écrit par Ashly Burch, John Howell Harris et Katie McElhenney.

Il n’y a pas encore une date de sortie pour Mere Mortals sur Apple TV+, mais nous savons déjà qu’il y aura huit épisodes au total. Difficile pour l’instant de savoir s’il y aura qu’une seule saison ou plusieurs. Le service de streaming ne le dit pas. Quant à Mythic Quest, le septième épisode de la saison 3 sort aujourd’hui et il y en aura dix au total, avec une sortie chaque vendredi.