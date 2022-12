Le benchmark Speedometer 3 est en préparation, avec les travaux d’Apple (WebKit), de Google et de Mozilla. Les deux premiers se connaissent déjà puisqu’ils ont collaboré pour la version 2. Voilà maintenant que le groupe derrière Firefox s’ajoute à la liste pour la prochaine version.

Speedometer 2.1 est la dernière version stable, la 1.0 étant sortie en 2014 et une mise à jour majeure (2.0) en 2018. Le benchmark tente de « capturer le Web du monde réel autant que possible » en simulant un utilisateur « ajoutant, complétant et supprimant des tâches à faire à l’aide de plusieurs exemples ». Pour Speedometer 3, Apple, Google et Mozilla collaborent avec un « modèle de gouvernance commun pour partager le travail ». L’objectif est de « construire une compréhension collaborative de la performance sur le Web pour aider à conduire la performance du navigateur de manière à aider les utilisateurs ».

Les trois groupes ont publié des tweets pour annoncer la nouvelle. Chez Apple (WebKit), on se dit « ravis » de travailler avec Google et Mozilla. « Travailler ensemble nous aidera à améliorer le benchmark et à améliorer les performances du navigateur pour nos utilisateurs ».

We’re excited to work with @googlechrome and @firefox on the next Speedometer benchmark, which measures real-world browser performance on the Web. Working together will help us further improve the benchmark and improve browser performance for our users.https://t.co/8NoPzoh9mF pic.twitter.com/21EjlN1u3z

— WebKit (@webkit) December 15, 2022