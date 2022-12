Dead Cells+ est sans nul doute l’un des tous meilleurs titres d’Apple Arcade, tout simplement parce qu’il s’agit aussi d’un des meilleurs jeux vidéo de ces dernières années, réalisé par un studio français qui plus est (Motion Twin). Certes, le jeu n’est pas une exclusivité mobile sur le service par abonnement d’Apple, mais il reste appréciable de pouvoir profiter d’un tel titre dans un abonnement à 5 euros, sachant que Dead Cell+ intègre aussi toutes les extensions du jeu. De fait, il ne manquait plus que l’extension « Break the Bank » (littéralement « casser la banque ») pour que notre bonheur soit parfait, et voilà que cette solide extension arrive elle aussi dans Apple Arcade.



Avec Break the Bank, le joueur pourra désormais découvrir un tout nouveau biome doré, un biome avec trois nouveaux ennemis tous avides d’argent (ou plutôt avides de VOTRE argent durement gagné à coups d’épée). On disposera aussi de trois nouvelles armes dorées, et il sera possible d’obtenir son poids en or avec 3 mutations inédites ! Bref, ça sent le flouze, les biftons, l’oseille, la thune, l’artiche, le pognon, le pèze… De nouvelles options d’accessibilité sont aussi disponibles et la version Apple TV tourne désormais en 60 fps. Que demander de plus ?