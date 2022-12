Quand ce ne sont pas les nouvelles fonctions de détection de crash qui sauvent des vies, c’est cette bonne vieille fonctionnalité Localiser (Find My) qui prend le relais. Il y a quelques jours, les pompiers du comté de San Bernardino ont reçu un appel 911 automatique leur précisant le lieu d’un accident automobile. Il s’avère que l’appel était lancé par l’iPhone d’une jeune femme gravement blessée et coincée dans son véhicule après que ce dernier ait fait une chute de 61 mètres en contrebas.

La jeune femme, qui revenait chez elle après une soirée en famille, a passé une partie de la nuit dans son véhicule avant d’être finalement secourue par les services de secours, à grands renforts de cordes et de treuils. Une fois en lieu sûr, l’infortunée victime a été transférée dans un centre de traumatologie local. On notera qu’un peu plus tôt en décembre, la nouvelle fonction d’appel d’urgence par satellite de l’iPhone 14 Pro a aussi permis de sauver deux autres personnes lors d’un accident similaire. Le véhicule avec ses deux passagers à bord avait effectué une chute de 100 mètres dans un ravin, et fort heureusement, les deux individus s’en sont sortis avec des blessures légères.