Apple TV+ annonce la date de sortie et l’arrivée de nouveaux artistes pour My Kind of Country, à savoir son programme de concours de musique country. Il avait été annoncé pour la première fois en août 2020.

Jimmie Allen, nouvel artiste des Country Music Association Awards de l’année 2021, Mickey Guyton, nominée à quatre reprises aux Grammy Awards, et Orville Peck, auteur-compositeur, artiste country et militant acclamé par la critique, ont rejoint la nouvelle série de compétition musicale.

Selon Apple, My Kind of Country est une nouvelle approche sur les programmes de concours, qui fait tomber les barrières de la musique country en offrant une opportunité à des artistes divers et innovants du monde entier. Les coachs Jimmie Allen, Mickey Guyton et Orville Peck sélectionnent chacun une liste d’artistes en devenir et les invitent au foyer de la musique country à Nashville, dans le Tennessee, pour présenter leur son unique. Le gagnant du concours recevra d’Apple Music un prix notable et bénéficiera d’un soutien, ainsi que d’une exposition sans précédent sur la plateforme de streaming.

Le programme va être produit par Hello Sunshine (la société de production de Reese Witherspoon), Jason Owen et Izzie Pick Ibarra. Adam Blackstone fera office de directeur musical.

My Kind of Country fera ses débuts le 24 mars sur Apple TV+