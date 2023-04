Opérateur mobile depuis 2004, Prixtel a toujours occupé une place à part, sur le marché des telecoms. Et aujourd’hui encore, Prixtel avance des arguments qui lui permettent de se distinguer largement de la concurrence. L’opérateur propose ainsi 3 forfaits – Oxygène, Le grand et Le géant – tous garantis neutres en CO₂. Non, vous ne rêvez pas, un opérateur mobile qui se présente clairement comme un acteur vertueux dans la lutte contre le réchauffement climatique ! À l’ère où la réduction des émissions de CO₂ est un objectif commun, Prixtel se distingue de ses concurrents en se positionnant de manière claire et précise sur le sujet.



La neutralité en CO₂, c’est bien, mais ce n’est sans doute pas suffisant pour attirer un mobinaute exigeant sur les tarifs, la limite de datas, les fonctions d’appels et le SAV. Une revendication largement compréhensible en ces temps difficiles. Là encore, Prixtel se démarque avec des forfaits compétitifs, flexibles ET sans engagement. Dès 6,99 euros/mois, vous pourrez profiter du forfait Oxygène avec 20 Go de data. Vous pouvez aussi vous tourner vers le forfait Le grand qui propose au minimum 100 Go de données mobiles dès 9,99 euros/mois.



Si vous vous estimez plus gourmand en data, le forfait Le géant 5G est fait pour vous ! Celui-ci démarre à 15,99 euros par mois. A ce tarif, vous bénéficiez des appels et SMS/MMS illimités et de 150Go de data. Entre 150 et 180Go votre forfait vous reviendra à 18,99 euros/mois. Entre 180Go et 210Go, il passera à 21,99 euros/mois. Et au-delà de la dernière limite de 210 Go, votre forfait passera en “débit réduit”. Cela signifie tout simplement que votre vitesse de connexion sera diminuée.

Découvrez l’offre Le géant par vous-même pour vous en faire une meilleure idée.

Avec Prixtel, vous avez la data qu’il vous faut, pour surfer comme vous voulez et quand bon vous semble Le forfait le géant propose es appels et SMS/MMS illimités (à partir de la France métropolitaine), les appels illimités vers les fixes d’UE et DOM ainsi que vers les mobiles et fixes d’Amérique du Nord et le transfert d’appels vers la messagerie.

À l’étranger aussi, soyez serein. Votre forfait téléphonique Prixtel Le géant vient avec 25 Go de roaming ! Et comme Prixtel ne fait décidément rien comme personne, vous trouverez sur la page du forfait un onglet “non inclus dans votre forfait” détaillant tout ce qui n’est pas compris dedans. Difficile de faire plus clair vis-à-vis de l’utilisateur.

Quant au SAV, trop souvent délaissé par les opérateurs (et c’est peu de le dire), il faut tout de même savoir que Prixtel a reçu l’an dernier le macaron de « La meilleure enseigne » en qualité de service par le magazine Capital. Neutre en CO₂, peu cher, de la data à gogo, des forfaits flexibles et sans engagement, sans oublier un SAV qui assure, Prixtel coche vraiment toutes les bonnes cases.

