Le futur iPhone pliable d’Apple pourrait être équipé d’un système de protection contre les chutes si l’on se base sur un nouveau brevet obtenu par Apple. Cette technologie serait activée par des capteurs placés sur le téléphone et permettrait à l’iPhone de se replier automatiquement en cas de chute afin de protéger son écran et ses composants internes.

Concept

Apple veut protéger l’iPhone pliable des chutes

Bien que l’iPhone pliable d’Apple ne soit pas encore officiellement annoncé, les rumeurs sur son développement vont bon train depuis plusieurs années. Les dernières fuites suggèrent qu’Apple pourrait lancer un appareil pliable (iPhone ou iPad) dès l’année prochaine.

Le système de protection contre les chutes serait rendu possible grâce à l’utilisation de capteurs avancés qui détecteraient la chute de l’appareil. Une fois la chute détectée, le système pourrait actionner des mécanismes qui replieraient automatiquement le téléphone, afin de protéger l’écran et les composants internes de l’impact.

Cette fonctionnalité est intéressante car elle pourrait permettre de protéger l’écran fragile de l’iPhone pliable, qui pourrait se fissurer facilement en cas de chute. Les écrans des téléphones pliables sont plus sensibles que les écrans traditionnels en raison de leur conception en couches multiples, ce qui les rend plus vulnérables aux chocs et aux impacts.

Le brevet d’Apple fait aussi état d’un autre système, à savoir un mécanisme qui vient déconnecter l’écran de la charnière au moment où une chute est en train d’avoir lieu. Cette proposition s’appliquerait à un iPad ou à un iPhone pliable dans lequel il y aurait en réalité deux écrans reliés par une charnière. Si cela n’est pas possible avec un appareil spécifique, Apple indique que l’écran pourrait se plier tout seul.

La mise en place de ce système de protection contre les chutes pourrait également avoir des implications sur la conception de l’iPhone pliable. L’ajout de mécanismes de pliage automatique pourrait augmenter la complexité de la conception et rendre le téléphone plus cher à produire.

En fin de compte, il reste à voir si Apple intègrera cette fonctionnalité de protection ; le fait d’avoir un brevet ne signifie pas obligatoirement que la technologie va être utilisée. Mais si cela se produit, cela pourrait être un argument de vente.