Il aura fallu attendre un peu plus longtemps que d’habitude pour avoir des chiffres plus précis sur les ventes de smartphones du Q4 2022. Et si l’on en croit Counterpoint, Apple a largement creusé l’écart avec son principal concurrent Samsung, comme jamais auparavant. Ainsi, la part de marché de l’iPhone aurait culminé à 23% sur la période, laissant loin derrière les 15% des Galaxy de Samsung. 8 points d’écart entre Apple et Samsung, et en faveur d’Apple qui plus est, on ne l’avait plus vu depuis… que les ventes de Galaxy avaient commencé à dépasser les ventes d’iPhone (il y a près de 10 ans donc) ! L’iPhone parviendra t-il à garder cette avance sur le Q1 2023 en cours ?

Rien n’est moins sûr, mais la tendance n’est clairement pas bonne pour le géant sud-coréen, dont les ventes de smartphones se sont écroulées de 16% sur la période tandis que les ventes d’iPhone augmentaient de 42% (mais pas forcément des modèles 14 Pro comme en atteste la baisse du revenu des iPhone sur la période). Oppo est d’ailleurs le seul fabricant de mobiles Android à avoir vu ses ventes progresser lors du Q4, mais il est vrai que le marché mobile dans son ensemble a traversé un gros trou d’air sur le Q4 (-19% de ventes).

Les disparités sont grandes aussi selon les régions du monde. L’iPhone domine ainsi globalement dans les zones géographiques les plus développées et économiquement les plus riches, hormis en Europe où Apple termine second juste derrière Samsung (29% de Pdm contre 31% pour Samsung). En Chine, L’iPhone culmine à plus de 20% de Pdm (et 20% dans l’ensemble de la zone Asie), et en Amérique du Nord (USA+Canada) le smartphone d’Apple écrase totalement la concurrence avec 54% des ventes sur le Q4, soit près de trois fois la part de marché de Samsung (20%) ! Là encore, c’est du jamais vu. L’iPhone domine aussi au Japon, en Australie et au Royaume-Uni, mais il n’apparait même pas dans le top 5 des plus gros vendeurs de smartphones sur le continent africain, et termine à une pénible 4ème place sur la zone LATAM (pays d’Amérique Latine).